Antalya, cimnastiğin kamp merkezi olma yolunda ilerliyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Antalya'yı dünya cimnastiğinin kamp merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Olimpiyat şampiyonu Çin takımının yanı sıra Rusya ve Bulgaristan, Antalya'da kamp yapacak." dedi.

Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı yarışlarını takip eden Çelen, AA muhabirine, organizasyonun 4 yıl süreyle Antalya'da yapılacağını söyledi.

Organizasyonun olimpiyat puanı verdiğine dikkati çeken Çelen, dünya cimnastiğinin ilk 3 ülkesi olan Çin, Japonya ve ABD'den de olimpiyat şampiyonu sporcuların organizasyonda mücadele ettiğini kaydetti.

Türkiye ve Antalya'nın tanıtımı için organizasyonun önemine işaret eden Çelen, "Daha önce Avrupa büyükler ve dünya gençler şampiyonalarını düzenlemiştik. Antalya, dünya cimnastiğinde bilinen bir kent haline geldi. Bunda Gençlik ve Spor Bakanlığının cimnastik salonu yapmasının da büyük emeği var. Hedefimiz Antalya'yı dünya cimnastiğinin kamp merkezi haline getirmek. Olimpiyat şampiyonu Çin takımının yanı sıra Rusya ve Bulgaristan, Antalya'da kamp yapacak." diye konuştu.

- "Kentin güzelliğini avantaja çevirmek istiyoruz"

Antalya'ya gelen sporcu ve antrenörlerin kente hayran kaldığını aktaran Çelen, "Kentin güzelliğini avantaja çevirmek istiyoruz. Bu şampiyona her yıl büyüyecek ve daha fazla ülke takımı Antalya'da kamp yapacak. Ülkelerle görüşme halindeyiz. Antalya'daki muhteşem salon, tesislerin kalitesi, otellerdeki hizmet kalitesi ve Türk misafirperverliği ülkeleri buraya çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelen, kente gelen sporcuların turizmi canlandırmanın yanı sıra tarihi ve doğasıyla Antalya'nın güzelliklerini gördüğünü, sosyal medya hesaplarından kenti paylaşarak tanıtım elçiliği de yaptığını ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası organizasyon düzenleme tecrübesinin de her geçen yıl arttığını anlatan Çelen, organizasyonları başarıyla düzenlediklerini bu nedenle dünya cimnastiğine yön veren ülkelerin Türkiye'deki organizasyonlara katıldığını vurguladı.