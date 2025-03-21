Antalya Valisi Şahin, koruyucu ailelerle iftar yaptı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, koruyucu aileler ve çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat'ta gerçekleştirilen programı Manavgat Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlendi.

Programa, Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, koruyucu aileler ile çocuklar katıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin çocuklara gösterdiği şefkat ve emeğin önemine dikkat çekti.

Ramazan ayında çocuklara daha büyük bir özenle yaklaşılması gerektiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ramazan ayını yalnızca oruç tutarak değil, iyilikler yaparak ve daha iyi bir insan olmanın yollarını arayarak değerlendirmeliyiz. Bu hususta evlatlarımıza kendi çocukları gibi şefkatle bakan tüm koruyucu ailelerimize teşekkür ederim. Manavgat'ımızı, Antalya'mızı ve ülkemizi daha iyi yerlere taşımak, evlatlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve milletimiz payidar olsun, Allah devletimize zeval vermesin."

Konuşmaların ardından Vali Şahin ve eşi, koruyucu ailelerle sohbet ederek çocuklarla ilgilendi.