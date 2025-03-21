Antalya'da Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu
Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.
Antalya'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.
Vali Hulusi Şahin, Aksu ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 21 Mart ile birlikte doğanın yeniden uyandığını söyledi.
Ormanların doğanın süsü olduğunu belirten Şahin, "Aynı zamanda büyük fonksiyonlar ifa ediyorlar. Pek çok canlının eli, bizler için havayı temizleyip oksijen sağlıyor. Ormanların faydalarını saya saya bitiremeyiz." dedi.
Manavgat ilçesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarının yaşandığını anımsatan Şahin, "Dünyanın da en büyük yangınlarından birini yaşadık. O dağlar yangından sonra simsiyah oldu. Çok şükür orman teşkilatının emekleriyle dikilen fidanlar 1 metreyi geçti. Hızla yeşeriyor. Eski haline gelmesi en az 20 yılı bulur. Ağaçlara gözümüz gibi bakalım." diye konuştu.
Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran ise ormanlardan elde edilen meyve ve tıbbi aromatik bitkilerin dünya genelinde milyarlarca insan için doğrudan gıda kaynağı olduğunu dile getirdi.
Ormanların gıda güvenliğinin garantörü olduğunu belirten Kayıran, "Ormanlar yalnızca doğrudan sağladıkları gıda ürünleriyle değil, aynı zamanda tarımsal üretimi destekleyen ekolojik sistemleriyle de hayati bir rol oynar. Ormanlar aynı zamanda toprak verimliliğini artırır, erozyonu önler ve su kaynaklarını korur." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından bölgede geçen yıl çıkan orman yangınından zarar gören alanda, defne, keçiboynuzu ve çam fıstığı başta olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 fidan toprakla buluştu.
Etkinliğe Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.
Program kapsamında vatandaşlara 2 bin ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
- Kumluca
Kumluca ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğünce Güzören Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Güneş, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleceğe nefes olacak fidanları dikmenin önemine dikkati çekerek, ormanların insanlığın geleceği olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.
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