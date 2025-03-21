Antalya'da "Haydi Bir Dikiş De Sen At" etkinliğiyle kolon kanserine dikkati çektiler

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, kolon kanserine konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Haydi Bir Dikiş De Sen At" etkinliği gerçekleştirildi.

"Ulusal Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" kapsamında üniversitenin tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerince gerçekleştirilen etkinlik, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Volkan Doğru koordinatörlüğünde yapılıyor.

Etkinlikte, hastane içerisinde kurulan stantta kolon kanserine karşı bilgilendirme ve farkındalık çalışması yürütülüyor.

Öğrenciler, standa gelen vatandaşlara kolon kanseri hakkında bilgi vererek isteyen vatandaşlar, mavi yelek veya mavi kurdele yaparak etkinliğe katılım sağlıyor. Ziyaretçiler anı defterine de duygularını paylaşıyor.

- "Kanser kaynaklı ölümlerin en sık ikinci sebebi"

Etkinlik koordinatörü Doç. Dr. Volkan Doğru, mart ayının dünyada "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" olarak kabul edildiğini söyledi.

Kolon kanserinin çok önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Doğru, "Kanser kaynaklı ölümlerin en sık ikinci sebebi. Ülkemizde de her 23 erkekten biri, her 25 kadından biri kolon kanserine yakalanıyor. Antalya için bu rakam senelik nüfusa oranlandığında 400 hasta diyebiliriz. Bunun da büyük bir bölümünü Akdeniz Üniversitesi sırtlıyor." bilgisini verdi.

- "Etkinlikle erken tanıya dikkati çekmeyi amaçladık"

Etkinlikle erken tanıya dikkati çekmeyi amaçladıklarını vurgulayan Doğru, tarama amaçlı gelmek isteyen vatandaşların kolaylıkla randevu alabileceklerini bildirdi.

Öğrencilerden Hatice Büyükçelebi ise insanları kansere karşı bilgilendirmeye çalıştıklarını, erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti.

Projenin gönüllülük esaslı olması ve kolorektal kanser farkındalık rengi olduğu için kumaşların mavi tercih edildiğini aktaran Büyükçelebi, gönüllülerin kendilerine yelek ya da kurdele dikmeleri için yardımcı olduklarını da sözlerine ekledi.