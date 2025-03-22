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        Dünya 1 numarası Hollandalı para tenisçi Niels Vink'ten Antalya'ya övgü:

        FATİH EREL - Quad tekerlekli sandalye kategorisinde dünya 1 numarası olan ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekler ve çiftlerde altın madalya kazanan Hollandalı Niels Vink, Antalya'da katıldığı organizasyon hakkında "Antalya'daki turnuvada her şeyin çok iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:40
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        Dünya 1 numarası Hollandalı para tenisçi Niels Vink'ten Antalya'ya övgü:
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        FATİH EREL - Quad tekerlekli sandalye kategorisinde dünya 1 numarası olan ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekler ve çiftlerde altın madalya kazanan Hollandalı Niels Vink, Antalya'da katıldığı organizasyon hakkında "Antalya'daki turnuvada her şeyin çok iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Antalya'da düzenlenen BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Vink, AA muhabirine açıklamada bulundu.

        Hollandalı sporcu, Antalya'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Antalya'nın havası, otelleri, yemekleri ve tenis kortları harika. Yazın Türkiye'ye tatile geliyorum. Çoğu zaman Side'ye geliyorum, bu yüzden burayı seviyorum. Antalya'da turnuvada her şeyin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok fazla kort olması ve insanların iyi bir turnuva için ellerinden geleni yapmaları çok güzel." ifadelerini kullandı.

        Türk tenisçilerin 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanabileceğini anlatan Vink, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Kategorimizde Türkiye'den Ahmet Kaplan'ın olduğunu görüyoruz. Şu anda dünya 4 numarası. Ama dünya 1, 2 ve 3 numaralarını daha önce yendi." diye konuştu.

        Niels Vink, Türk tenisçilere başarılı yolunda "Sadece tadını çıkar ve elinden geldiğince sıkı çalış." tavsiyesinde bulundu.

        - "Tekrar altın madalya kazanabileceğime inanıyorum"

        Hollandalı sporcu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyalar hakkında, "Quad teklerde ve çiftlerde altın madalya kazandım. Bu, sadece bacaklarında değil kollarında da engelli oyuncular için bir kategori. Bu rüyayı gerçekleştirmek için antrenmanlarda ve turnuvalarda çok çalıştım." şeklinde görüş belirtti.

        Niels Vink, Los Angeles'taki 2028 Paralimpik Oyunları'ndaki hedefi hakkında ise "Elbette tekrar altın madalya kazanabileceğime inanıyorum. Ama kazanmak için kendimin en iyi versiyonu olmalıyım." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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