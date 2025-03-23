Antalya'da yolcu otobüsünün refüjdeki ağaçlara çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde yolcu otobüsünün refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yolcu otobüsünün refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
A.D. (40) idaresindeki 07 BSU 717 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak Gazi Bulvarı'nda refüjdeki ağaçlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü A.D, 2 personel ve 3 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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