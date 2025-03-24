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        AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi

        AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:47
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        AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi
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        AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.

        "Gönlümüz bir soframız bir" temasıyla ilçede düzenlenen programa, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, il koordinatörleri Özgür Özbek ve Enes Çimen, AK Parti'nin Manavgat, İbradı ve Alanya ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

        AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği anlamlı etkinlikte buluştuklarını ifade etti.

        Paylaşımın ve dayanışmanın önemini anlatan Gündoğdu, benzer etkinliklerin gelecekte de devam edeceğini, sosyal dayanışmanın önemli olduğunu söyledi.

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