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        Antalya Büyükşehir Belediyesi plastik kapakları ürüne dönüştürüyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, plastik şişelerden toplanan kapakları geri dönüştürerek anahtarlık ve bardak altlığı gibi ürünler üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:15 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:28
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi plastik kapakları ürüne dönüştürüyor
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, plastik şişelerden toplanan kapakları geri dönüştürerek anahtarlık ve bardak altlığı gibi ürünler üretiyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli projeler yürütüyor.

        Bu kapsamda ekipler, plastik kapakları toplayıp özel makinelerde işleyerek yeniden kullanıma kazandırıyor.

        Belediye ekipleri, ürettiği anahtarlık ve bardak altlıklarını farkındalık atölyelerine katılanlara hediye ederek çevre bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

        Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi Birim Sorumlusu Ahu Nur Şahin, atıkların nasıl değerlendirilebileceğini ve doğal yaşama nasıl katkı sağlanabileceğini anlatmayı amaçladıklarını belirtti.

        Kapakları belirli miktarlarda kırarak makinelerle yeniden işlediklerini ifade eden Şahin, "Böylece atıkları faydalı ürünlere çeviriyoruz. Amacımız atık miktarını azaltmak ve atıksız yaşama geçişi desteklemek. Bu sürece yetişkinlerden çocuklara kadar herkesi dahil etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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