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        Antalya Şehir Tiyatroları sezonu yeni oyunlarla sürdürüyor

        Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), bu sezon sahnelediği 8 yeni oyunla sanatseverleri tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:11
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        Antalya Şehir Tiyatroları sezonu yeni oyunlarla sürdürüyor
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        Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), bu sezon sahnelediği 8 yeni oyunla sanatseverleri tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, AŞT, sezona Bertolt Brecht'in "Mezbahaların Kutsal Johannası" adlı oyunu ile başladı. Sezon kapsamında ayrıca "Antigone, Akide Şekeri, Kafatası, Romeo + Juliet = Aşk(?), Kuş Adımları, Parçacık ve Marangozun Köpeği Kaştanka" gibi oyunlar da ilk kez sahneleniyor.

        AŞT, toplamda 23 oyunu Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'ndeki Büyük Sahne ve Performans Sahne ile Karaalioğlu Parkı'nda bulunan Yıldız Kenter Sahnesi'nde tiyatro severlerle buluşturuyor.

        Şehir Tiyatroları, yerli ve yabancı klasiklerin yanı sıra modern tiyatro eserlerine de repertuarında yer veriyor, çocuk oyunları ile de her yaş grubuna hitap etmeyi amaçlıyor.

        Galeri
        Galeri

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