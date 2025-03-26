Kumluca'da 26'ncı "Kadir Gecesi" iftar programı gerçekleştirildi

–Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 26'ncı "Kadir Gecesi" iftar programı düzenlendi.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'ndaki 26'ncı "Kadir Gecesi" iftar programına, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Organizasyonu Kumluca Belediyesi tarafından yapılan ve giderleri hayırseverler tarafından karşılanan iftar programı öncesi Kumluca Müftülüğü din görevlileri tarafından mevlit, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, semazen gösterisi yapıldı. Okunan ezanın ardından meydanı dolduran yaklaşık 10 bin vatandaş, hep birlikte oruçlarını açtı.

Programa katılan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı konuşmada, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir zamanda, ilçe halkının hep bir arada, güzel bir gecede iftar yapıyor olmasının önemli olduğunu söyledi.

Böyle güzel bir gecede Kumluca halkıyla aynı sofrayı paylaşıyor olmanın sevincini yaşadığını ifade eden Uysal, "Çatlamış topraklarla mavi gökyüzü arasına sıkışmış, Anadolu insanının kaderini kutsal bir inatla değiştirmiş bir milletiz. O açıdan yüce yaradan birlikteliğimizi daim kılsın, yarınlarımız bugünden güzel olsun. Ülkemiz, memleketimiz, tüm bu güzellikleri hak ediyor. Ben bugün sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İdrak ettiğimiz Kadir Gecenizi tebrik ediyorum, güzelliklere vesile olsun ve idrak edeceğimiz bayramımız şimdiden mübarek olsun." dedi. Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu da çeyrek asrı aşkın bir süredir devam eden geleneksel Kadir Gecesi iftar yemeğinde hep birlikte olmanın mutluluğunu, sevincini ve gururunu yaşadığını söyledi. Kadir Gecesi'nin duaların kabul, günahların af olduğu bir gece olduğunu hatırlatan Avcıoğlu, "Bu gece kalplerimizin huzur bulduğu önemli bir gecedir. Ben bu vesileyle Ramazan ayı içerisinde tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin kabulünü temenni ediyorum. Kadir Gecemiz, ülkemize, tüm İslam alemine huzur, mutluluk, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum." dedi.