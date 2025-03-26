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        Antalya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

        Antalya ve ilçelerinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:02 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:02
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        Antalya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
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        Antalya ve ilçelerinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Elmalı ilçesindeki Sinan-ı Ümmi Camisi'nde Kadir Gecesi programında Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunup dua edildi.

        Yatsı namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

        Elmalı ilçesindeki programa, Antalya İl Müftüsü Mehmet Fetih Yalçın ve Elmalı İlçe Müftüsü Cafer Taşkın katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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