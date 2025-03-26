Antalya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Antalya ve ilçelerinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Antalya ve ilçelerinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Elmalı ilçesindeki Sinan-ı Ümmi Camisi'nde Kadir Gecesi programında Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunup dua edildi.
Yatsı namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.
Elmalı ilçesindeki programa, Antalya İl Müftüsü Mehmet Fetih Yalçın ve Elmalı İlçe Müftüsü Cafer Taşkın katıldı.
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