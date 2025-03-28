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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:30
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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ruhsatsız silah taşıyan, bulunduran ve satışını yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Yapılan çalışmada 5 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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