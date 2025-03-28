Serik Kaymakamlığında bayramlaşma töreni düzenlendi
Serik Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.
Serik Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanvekili Mehmet Yıldırım, Emniyet Müdürü Harun Mere, Jandarma Komutanı Ali Duman ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Şahin, buradaki konuşmasında, güzel bir ramazan ayını geride bıraktıklarını belirtti.
Uzun bayram tatili öncesinde bayramlaşma törenini gerçekleştirmeyi uygun gördüklerini dile getiren Şahin, "Bayramı huzur içinde geçirmeyi temenni ediyoruz. Bütün milletimizin ve Seriklilerin bayramlarını kutluyor, aileleriyle mutlu ve huzurlu bayram geçirmelerini diliyoruz." dedi.
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