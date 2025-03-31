Antalya Valisi Şahin, bayramda görevli kamu personelini ziyaret etti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ramazan Bayramı'nda görev yapan kamu personeline ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, eşi Ebru Şahin ile Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğüne giderek, yaşlıların bayramını kutladı.

Şahin, bayramın anlamının, sevinci paylaşarak çoğaltmak ve üzüntüyü paylaşarak azaltmak olduğunu belirterek, millet olmanın anlamının da bu olduğunu ifade etti.

Bayramların önemini anlatan Şahin, "Bizler de sizin evlatlarınız olarak hayır duanızı almak için buradayız. Sizlerin yanında, annelerimizin ve babalarımızın sıcak şefkatini hissediyoruz. İnşallah daha nice Ramazan Bayramı’na sağlık ve afiyetle kavuşuruz. Allah milletimize ve devletimize huzur, refah ve mutluluk versin." ifadelerini kullandı.

Huzurevindeki bayramlaşmanın ardından Şehit Polis Memuru Mehmet Topalca, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Tiril ve Şehit Üsteğmen Erdoğan Sarıtaş’ın ailelerini de ziyaret eden Vali Şahin, Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek bayramlarını kutladı.