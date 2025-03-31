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        Antalya Valisi Şahin, bayramda görevli kamu personelini ziyaret etti

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ramazan Bayramı'nda görev yapan kamu personeline ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:01
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        Antalya Valisi Şahin, bayramda görevli kamu personelini ziyaret etti
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ramazan Bayramı'nda görev yapan kamu personeline ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, eşi Ebru Şahin ile Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğüne giderek, yaşlıların bayramını kutladı.

        Şahin, bayramın anlamının, sevinci paylaşarak çoğaltmak ve üzüntüyü paylaşarak azaltmak olduğunu belirterek, millet olmanın anlamının da bu olduğunu ifade etti.

        Bayramların önemini anlatan Şahin, "Bizler de sizin evlatlarınız olarak hayır duanızı almak için buradayız. Sizlerin yanında, annelerimizin ve babalarımızın sıcak şefkatini hissediyoruz. İnşallah daha nice Ramazan Bayramı’na sağlık ve afiyetle kavuşuruz. Allah milletimize ve devletimize huzur, refah ve mutluluk versin." ifadelerini kullandı.

        Huzurevindeki bayramlaşmanın ardından Şehit Polis Memuru Mehmet Topalca, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Tiril ve Şehit Üsteğmen Erdoğan Sarıtaş’ın ailelerini de ziyaret eden Vali Şahin, Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek bayramlarını kutladı.

        Daha sonra Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne geçen Vali Şahin, son günlerde toplumsal olaylar açısından kritik süreç yaşadıklarını dile getirdi.

        Devletin, kudretini şefkatle dengeleyerek provokasyonlara fırsat vermeden müdahalede bulunduğunu bildiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Böylece demokrasinin gereği olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı korunurken, vandalizme geçit verilmedi. Polisimiz, tüm dünyaya örnek olabilecek bir müdahale yöntemi sergileyerek sağduyulu şekilde görevini yerine getirdi. Biz, savaşın kartalı, barışın güverciniyiz. Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salmaya devam edeceğiz. Kolluk güçlerimiz, yasaların elverdiği ölçüde bu görevini her zaman layıkıyla yerine getirmiştir ve getirmeye de devam edecektir. Allah milletimizi korusun."

        Şahin, görevli personelle bayramlaşarak, fotoğraf çektirdi

        Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, ilçe kaymakamları, kolluk kuvvetleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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