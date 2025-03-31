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        Kaş'ta yağış sonrası kara yoluna düşen kaya parçaları kaldırıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde D400 kara yoluna düşen kaya parçaları, ekipler tarafından temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:03
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        Kaş'ta yağış sonrası kara yoluna düşen kaya parçaları kaldırıldı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde D400 kara yoluna düşen kaya parçaları, ekipler tarafından temizlendi.

        İlçede etkili olan yağış sonrası Kaş-Kalkan D400 kara yolu ​​​​​​​Kaputaş Plajı yakınlarında yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

        Olay sırasında yoldan araç geçmemesi olası bir kazayı önledi.

        Kaş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

        Kısa sürede olay yerine gelen Karayolları Bölge Şefliği ekipleri, kaya parçalarını kaldırarak, yolu temizledi.

        Yaklaşık bir saat tek şeritten sağlanan ulaşım, yolun temizlenmesinin ardından ​​​​​​​yeniden trafiğe açıldı.​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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