Antalya'da iş yerinden çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir şüphelinin, restorandaki 100 kiloluk çelik kasayı kaldıramayınca önce sürüyerek ardından da alışveriş arabasına koyarak götürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belek Turizm Merkezi'nde Yerkegül Birinç'e ait restoranda, içinde 400 bin lira ve 600 avro olduğu belirtilen çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 100 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızlık şüphelisinin restoranın kapı kilidini kırarak içeriye girmesi, çelik kasayı birkaç kez denemesine rağmen kaldıramayınca sürüyerek dışarı çıkarması ve alışveriş arabasına koyarak uzaklaşması yer alıyor.