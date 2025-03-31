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        Antalya'da kaybolan keçiler köylülerin ve jandarmanın çabasıyla bulundu

        Antalya'nın Akseki ilçesinde sokak köpeklerinden korkarak kaçan 25 keçi, köylülerin ve jandarmanın desteğiyle bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 31.03.2025 - 19:17
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        Antalya'da kaybolan keçiler köylülerin ve jandarmanın çabasıyla bulundu
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde sokak köpeklerinden korkarak kaçan 25 keçi, köylülerin ve jandarmanın desteğiyle bulundu.

        Değirmenlik Mahallesi'nde kurbanlık keçilerin sokak köpeklerinden kaçıp kaybolması üzerine köy halkı arama çalışması başlattı.

        Dronla ve dürbünle yapılan aramalarda, keçilerin köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Toros Dağları'na doğru ilerlediği belirlendi.

        Jandarmanın da destek verdiği çalışmalar sonucunda keçiler zarar görmeden köye geri getirildi. Keçilerin bulunması, köy halkı tarafından sevinçle karşılandı.

        Keçilerin sahibi İsmail Özkan, hayvanlarının sokak köpeklerinden kaçtığını ve bunun bir sorun haline geldiğini belirtti.

        Bayram tatili için köye gelen misafirlerin de benzer tehlikelerle karşılaşabileceğini ifade eden Özkan, yetkililerden çözüm talep etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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