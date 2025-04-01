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        Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Antalya'da konser verdi

        Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'da sevenleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 00:16 Güncelleme: 01.04.2025 - 00:20
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        Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Antalya'da konser verdi
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        Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'da sevenleriyle buluştu.

        Ela Excellence Resort Belek'te sahne alan şarkıcı, sevilen parçalarını seslendirdi. Otelde konaklayan çoğunluğu yerli turistler, Aşkın Nur Yengi'yi ilgiyle dinledi.

        Yengi, konser sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki konserinde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        Konak'ı "Ben Seni Sevduğumi" isimli şarkıyı seslendirerek anan Yengi, "Vakitsiz aramızdan ayrılışına çok üzüldüm. Kendi şarkısıyla anmak istedim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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