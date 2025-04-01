Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Antalya'da konser verdi
Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'da sevenleriyle buluştu.
Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'da sevenleriyle buluştu.
Ela Excellence Resort Belek'te sahne alan şarkıcı, sevilen parçalarını seslendirdi. Otelde konaklayan çoğunluğu yerli turistler, Aşkın Nur Yengi'yi ilgiyle dinledi.
Yengi, konser sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki konserinde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Konak'ı "Ben Seni Sevduğumi" isimli şarkıyı seslendirerek anan Yengi, "Vakitsiz aramızdan ayrılışına çok üzüldüm. Kendi şarkısıyla anmak istedim." dedi.
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