Antalya'da Çıralı Doğa Festivali 5 Nisan'da yapılacak
Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek Çıralı Doğa Festivali, doğa tutkunlarını bir araya getirecek.
Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek Çıralı Doğa Festivali, doğa tutkunlarını bir araya getirecek.
Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Kemer Turizm Komitesi tarafından organize edilen festival, 5 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Önemli doğa sporları destinasyonlarından biri olan Kemer'de Çıralı Turizm Bölgesi'nde yapılacak festival doğrultusunda, Ulupınar-Yanartaş-Çıralı rotasında 8 kilometre yürüyüş, Çıralı-Olympos sahilinde sup board (kürek sörfü) ile yoga etkinlikleri düzenlenecek.
Festivale yerli ve yabancı doğa tutkunlarının katılması bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.