Antalya'da Çıralı Doğa Festivali 5 Nisan'da yapılacak

Önemli doğa sporları destinasyonlarından biri olan Kemer'de Çıralı Turizm Bölgesi'nde yapılacak festival doğrultusunda, Ulupınar-Yanartaş-Çıralı rotasında 8 kilometre yürüyüş, Çıralı-Olympos sahilinde sup board (kürek sörfü) ile yoga etkinlikleri düzenlenecek.

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