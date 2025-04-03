Kaş Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısında Encümen ve İhtisas Komisyonu üyeleri seçildi.

Belediye meclisi Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın başkanlığında toplandı.

Demirhan, toplantıda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin ardından bir yılı tamamladıklarını hatırlatarak, ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Daima halkın hizmetinde olduklarını dile getiren Demirhan, "Bundan sonra da hep beraber bütün zorlukları aşarak, Kaş'ımıza hizmet edeceğiz." dedi.

Toplantıda Encümen ve İhtisas Komisyonu üyeleri seçildi. Gizli oyla yapılan seçim sonucunda encümen üyeleri, Erkan Demirci ve Şükrü Koçak oldu.

Meclis üyeleri arasından İhtisas Komisyonu oluşturuldu. Plan ve Bütçe Komisyonuna açık oylamayla Uğur Ünal, Adil Arslan ve Mehmet Kesten, İmar Komisyonuna İsmail Şah Yılmaz, Cihan Karagül ve Murat Yılmaz getirildi.

Denetim Komisyonu raporu, belediye meclisinin bilgisine sunuldu.

Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın 2024 yılı faaliyet raporu görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi.