Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu Antalya'da başladı

Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu (International MICE & Wedding Forum), 40 ülkeden dünyanın önde gelen MICE ve düğün sektörü profesyonellerini buluşturdu.

IMWF Organizasyon Komitesi tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya'nın ev sahipliğinde Inventum Global'in güç birliğiyle düzenlenen forumda, MICE ve lüks düğün organizasyonları sektörünün temsilcileri, küresel işbirliklerini güçlendirmek, sektör trendlerini belirlemek ve yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla görüş alışverişinde bulunuyor.

Inventum Global Satış ve Pazarlama Direktörü Enver Murad, forum kapsamında düzenlenen basın toplantısında, uluslararası turizm ve etkinlik sektöründeki en prestijli toplantılardan birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Murad, IMWF'nin her yıl dünyada sektör profesyonellerini bir araya getiren, turizm, etkinlikler ve düğün organizasyonlarındaki işbirliklerini güçlendiren platform olduğunu kaydetti.

IMWF'nin turizm sektörünün dinamiklerini şekillendirmede önemli rol oynayarak yeni küresel fırsatlar ve ortaklıklar yarattığını belirten Murad, "Bu yıl bir kez daha etkili konuşmacıları, yenilikçi içeriği ve güçlü ağ kurma fırsatlarıyla öne çıkacak. Hedefimiz, iş dünyası liderlerini, otel zincirlerini, destinasyon temsilcilerini ve etkinlik profesyonellerini bir araya getirerek sektörümüzü daha da ileriye taşımaktır. Küresel değişen trendlere uyum sağlamak, MICE ve düğün turizmini güçlendirmek amacıyla IMWF, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve yenilikçi çözümler gibi kritik konulara odaklanacaktır." dedi.

- "Destinasyonlarımızı, potansiyelimizi göstermek önemli kriter"

Forumda kurulan işbirlikleri aracılığıyla sektörün küresel çapta genişlemesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurgulayan Murad, MICE sektör liderlerinin yüzde 45'ini Hindistan, yüzde 20'sini ise Rusya'nın üst düzey yöneticilerinin oluşturduğunu ifade etti.

Organizasyona katılanların deneyimleme imkanı bulduğunu aktaran Murad, "Destinasyonlarımızı, potansiyelimizi göstermek önemli kriter. Amacımız, destinasyonlarımızı daha çok tanıtıp otellere daha fazla etkinlik ve organizasyon getirmek. 40'tan fazla ülkeden 300 kişi katılıyor. İkili görüşmeler yapıyoruz. Herkesin kendi ürünlerini tanıtması adına önemli fırsat." diye konuştu.

Murad, Amerika, Avrupa ve Asya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen davetlilerin, iş fırsatları ve verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Regnum Carya'nın Pazarlama Müdürü Nedim Ergin ise geçmiş yıllarda G20 Türkiye Zirvesi, uluslararası marka lansmanları ve geleneksel Hint düğünleri dahil olmak üzere birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptıklarından bahsetti.