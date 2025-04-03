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        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:57 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:19
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        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra taktik çalışmayla günü tamamladı.

        Akdeniz temsilcisi, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sonlandıracak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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