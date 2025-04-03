Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra taktik çalışmayla günü tamamladı.
Akdeniz temsilcisi, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sonlandıracak.
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