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        Antalya'da, Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi çalıştayı düzenlendi

        Erasmus+ programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi"nin Antalya çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 20:30 Güncelleme: 04.04.2025 - 20:30
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        Antalya'da, Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi çalıştayı düzenlendi
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        Erasmus+ programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi"nin Antalya çalıştayı başladı.

        Trabzon ve İzmir’den sonra Antalya’da gerçekleştirilen çalıştayda, çalışan genç gazetecilerden ve üniversite öğrencilerinden oluşan 16 genç bir araya geldi.

        Katılımcılar, proje kapsamında TRT Antalya Bölge Müdürlüğü Radyosunu ziyaret etti.

        İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, projeyle gençlerin yeni medya ve dezenformasyon konularında farkındalık kazanmalarını hedeflediklerini söyledi.

        Bu kapsamda medya okuryazarlığı ve iletişim becerileri üzerine teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini dile getiren Güler, şunları kaydetti:

        "Projemiz Erasmus projesi, Avrupa Birliği destekli. Burada biz gençlerimize medya okuryazarlığı ve sosyal medyanın daha verimli kullanılmasına yönelik eğitimler veriyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı ve savaş açtığımız bir dezenformasyonla mücadele kavramı var. Projenin temel amaçlarından bir tanesi de gençlerimizi dezenformasyonla mücadele kapsamında bilgilendirmek. Asıl amacımız, gençlerin sosyal medyada gördükleri her şeye inanmamaları gerektiğini anlatabilmek."

        Çalıştay, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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