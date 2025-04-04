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        "Hesaplar ve Tesadüfler" sergisi Antalya'da açıldı

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "Hesaplar ve Tesadüfler" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 20:55 Güncelleme: 04.04.2025 - 21:30
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        "Hesaplar ve Tesadüfler" sergisi Antalya'da açıldı
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        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "Hesaplar ve Tesadüfler" sergisi açıldı.

        Antalya Kültür Sanat'ta izlenime sunulan sergide Algoritma sanatının öncü isimlerinden Vera Molnar, Dora Maurer ve Gizella Rakoczy’nin Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu’nda bulunan eserler yer alıyor.

        Serginin açılışında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya’nın kültür ve sanat alanındaki gelişimini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, sanatın teknolojiyle buluştuğu bu özel serginin Antalya'da yer almasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Sanat ve matematiği, odağına alarak izleyicilere soyutlama ve algoritmanın farklı dünyasında bir yolculuk sunan sergi 27 Nisan'a kadar misafirlerini ağırlayacak.

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