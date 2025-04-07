Antalya'da alabalık yetiştiriciliği yaygınlaştırılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Akseki ilçesinde alabalık çiftliği kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alabalık yetiştiriciliğini desteklemek ve yaygınlaştırmak için kurulacak tesis için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Prof. Dr. Nalan Gökoğlu ve Emekli Öğretim Üyesi Ferhat Çağıltay'ın katılımıyla ekip oluşturuldu.

Ekip, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Araştırma Geliştirme Proje Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan ile birlikte bölgede teknik inceleme yaptı.

Akseki'de bulunan 5 bin 783 metrekarelik alanın düzenlenmesi ve gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği yapılarak aktif hale getirilmesi için yapılan ziyaret sonrası rapor hazırlandı.

Tesiste yapılacak gökkuşağı alabalığı üretiminin yıllık 15 ton olması hedeflenirken, oluşturulacak yapay havuza bırakılacak alabalıkların gelen misafirlerce sportif oltacılık ile yakalanarak bir çeşit rekreasyon sahasına dönüştürülmesi planlandı.