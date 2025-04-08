Antalya'da gençlere yönelik evlenme destek projesinde 548 başvuru onaylandı
Antalya'da gençlere yönelik evlenme destek projesi çerçevesinde 548 başvurunun onaylandığı bildirildi.
Antalya'da gençlere yönelik evlenme destek projesi çerçevesinde 548 başvurunun onaylandığı bildirildi.
Antalya Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Ulusal Eylem Planı" kapsamında İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.
Çalıştayda, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
Vali Hulusi Şahin, açılış konuşmasında, aile kurumunun korunmasının anayasal sorumluluk olmanın yanında toplumun ve insanlığın devamı için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.
Antalya'nın boşanma oranlarında Türkiye birincisi olduğunu ifade eden Şahin, "Bu bizim hiç istemeyeceğimiz bir durum. Aileyi ayakta tutmak için kadını desteklememiz ve erken dönemde aile danışmanlık hizmetleri sunmamız gerekiyor." dedi.
Şahin, kadınların ekonomik hayata katılımının önemine değinerek, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının artırılarak, bu hizmetlerin hem kamu hem de özel sektör tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'de evlilik ve hane halkı sayılarının azaldığını ve evlenme yaşının yükseldiğini belirten Şahin, "Toplumun kendini yenileyebilmesi için en az üç çocuk yapılması gereklidir." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ise 2025 Aile Yılı kapsamında sağlanan doğum yardımları hakkında bilgi verdi.
Sökmen, Antalya'da gençlere yönelik evlenme destek projesi çerçevesinde 548 başvurunun onaylandığını, 380 kişiye eğitim verildiğini ve Antalya'nın en fazla faaliyet gerçekleştiren iller arasında yer aldığını dile getirdi.
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