Antalya'da gençlere yönelik evlenme destek projesinde 548 başvuru onaylandı

Antalya'da gençlere yönelik evlenme destek projesi çerçevesinde 548 başvurunun onaylandığı bildirildi.

Antalya Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Ulusal Eylem Planı" kapsamında İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayda, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Vali Hulusi Şahin, açılış konuşmasında, aile kurumunun korunmasının anayasal sorumluluk olmanın yanında toplumun ve insanlığın devamı için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Antalya'nın boşanma oranlarında Türkiye birincisi olduğunu ifade eden Şahin, "Bu bizim hiç istemeyeceğimiz bir durum. Aileyi ayakta tutmak için kadını desteklememiz ve erken dönemde aile danışmanlık hizmetleri sunmamız gerekiyor." dedi.

Şahin, kadınların ekonomik hayata katılımının önemine değinerek, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının artırılarak, bu hizmetlerin hem kamu hem de özel sektör tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.