Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız savaş gemisi "Paris 2" görüntülendi

FATİH HEPOKUR - Birinci Dünya Savaşı'nda Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında batırılan Fransız savaş gemisi "Paris 2", su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde tekneyle açılan Ceylan, North Star Dalış Merkezi'nin lojistik desteği ile dalış eğitmeni Suat Karaman, Adnan Şeker, Kaan Karaman ve Boğaç Dağhan Günöz ile Kemer Yat Limanı'nın yaklaşık 1,5 kilometre açığındaki Fransız savaş gemisi Paris 2'nin bulunduğu noktaya ulaştı.

Ceylan ve beraberindeki ekip, gerekli önlemleri aldıktan sonra batığın olduğu yerde dalış gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 metre derinliğe dalış yapan Ceylan ve beraberindeki ekip, batığın son durumunu görüntüledi.

Dalış sırasında, batığın son hali ve etrafında oluşan zengin ekosistem detaylı şekilde gözlemlendi. Ceylan tarafından çekilen görüntülerde batığın üzerindeki mühimmat ile etrafındaki çok sayıda deniz canlısı kayda alındı.

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, Antalya'nın 222 dalış noktası ile su altı tutkunlarına ev sahipliği yaptığını, kentte yaz kış dalış turizminin devam ettiğini söyledi.

- "50 metre boyunda ve 30 metre derinlikte yer alıyor"

Antalya'da önemli batıklardan birinin Paris 2 batığı olduğunu belirten Ceylan, "Birinci Dünya Savaşı'nda Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker komutasındaki topçu bataryası tarafından batırılan 'Paris 2' bir Fransız savaş gemisidir. 50 metre boyunda ve yaklaşık 30 metrede derinlikte. Üzerindeki birçok askeri mühimmat maalesef alınmış hatta fayanslar bile birkaç tane kalmış olsa da yine de cazip olmaya devam ediyor. Sualtı kültürel varlıklarımızın arasında her zaman birinci sırayı alan bir batık." dedi.

Ceylan, kış şartlarında arkadaşlarıyla batığa bir kez daha dalış gerçekleştirdiklerini, zamanın parmak izlerine dokunup kayıt aldıklarını ifade etti.

Kemer Yat Limanı'nın yaklaşık 1,5 kilometre açığında düz zemindeki batığın yerinin 1995'te tespit edildiğini hatırlatan Ceylan, yaz sezonunda batığın her gün dalış yapan çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildiğini dile getirdi.