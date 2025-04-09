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        Antalya Emniyet Müdürü Arslan'dan Polis Haftası mesajı

        Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:41 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:42
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        Antalya Emniyet Müdürü Arslan'dan Polis Haftası mesajı
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        Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Arslan, mesajında, büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla, milletin huzur ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren teşkilatın 180. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Teşkilatın 1845'ten bu yana vatanseverlik ruhu ve heyecanıyla görev yaptığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

        "Teşkilatımız halkımızın can ve mal emniyetini sağlamak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak, huzur ve güvenliğini tesis etmek azim ve kararlılığı içerisinde yoluna yılmadan, yorulmadan devam etmektedir. 'Halka hizmet, hakka hizmettir' düsturunu şiar edinerek canla başla, gece gündüz demeden yüksek vazife şuuruyla Türkiye'nin huzuru için görev yapan emniyet teşkilatımıza desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza canı gönülden şükranlarımızı sunuyoruz."

        Arslan, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tarih boyunca vatan, bayrak ve tüm kutsallar uğruna canlarını feda eden aziz şehitlere Allah'tan rahmet diledi, kahraman gazileri ve emeklileri şükranla andı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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