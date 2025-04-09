Antalya'da emekli öğretmenin ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı

Antalya'da otomobiliyle çarptığı emekli öğretmenin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı.

Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık H.D.G, müşteki Sevda Öztağa ve taraf avukatları katıldı.

Sanık H.D.G, duruşmadaki savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek hayatını kaybeden Mustafa Söylemez'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Olay günü annesiyle Konyaaltı Sahili'nden döndüğünü anlatan H.D.G, "Bir motosiklet önüme kırdı ve ben de ona çarpmamak için manevra yaptım refüje çıktım. Panikle ne yaptığımı bilmiyorum, arabadan indim ve hemen yaralı kişiye müdahale etmeye çalıştım. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Bile isteye bu kazayı yapmadım." dedi.

Müşteki Öztağa ise ölen Mustafa Söylemez'in babası olduğunu ve olay günü beraber olduklarını ifade etti.

Eşi, iki çocuğu, annesi ve babasıyla kaldırımdan karşıya geçmeye çalıştığını belirten Öztağa "Arabanın bir anda üzerimize geldiğini gördüm, eşim hemen çocukları kurtarmaya çalıştı. Araba babama çarptı ve çağırdığımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sanıktan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.