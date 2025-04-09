Antalya'da emekli öğretmenin ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı
Antalya'da otomobiliyle çarptığı emekli öğretmenin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı.
Antalya'da otomobiliyle çarptığı emekli öğretmenin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı.
Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık H.D.G, müşteki Sevda Öztağa ve taraf avukatları katıldı.
Sanık H.D.G, duruşmadaki savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek hayatını kaybeden Mustafa Söylemez'in yakınlarına başsağlığı diledi.
Olay günü annesiyle Konyaaltı Sahili'nden döndüğünü anlatan H.D.G, "Bir motosiklet önüme kırdı ve ben de ona çarpmamak için manevra yaptım refüje çıktım. Panikle ne yaptığımı bilmiyorum, arabadan indim ve hemen yaralı kişiye müdahale etmeye çalıştım. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Bile isteye bu kazayı yapmadım." dedi.
Müşteki Öztağa ise ölen Mustafa Söylemez'in babası olduğunu ve olay günü beraber olduklarını ifade etti.
Eşi, iki çocuğu, annesi ve babasıyla kaldırımdan karşıya geçmeye çalıştığını belirten Öztağa "Arabanın bir anda üzerimize geldiğini gördüm, eşim hemen çocukları kurtarmaya çalıştı. Araba babama çarptı ve çağırdığımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sanıktan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme hakimi, sanık H.D.G'ye yurt dışı yasağının uygulanmasına ve adli kontrol hükümlerinin devam etmesine karar verdi.
Sevda Öztağa, duruşma sonrası gazetecilere, yaşanan olaydan dolayı sanığın tutuklanmasını, adaletin yerini bulmasını istedikleri söyledi.
Müşteki Avukatı Serdan Söylemez ise kazada hayatını kaybeden kişinin amcası olduğunu ve mesleki olarak zorlandığı bir dava olduğunu kaydetti.
Sanığın kaza öncesi hiç frene basmadığını öne süren Söylemez, "Motosiklet yüzünden kazanın geliştiğini söylüyor ama motosiklet 25 metre geride. Bizim derdimiz acımızı dindirmek değil, adaletin tecelli etmesini ve sanığın gerekli cezayı almasının istiyoruz." diye konuştu.
- Olay
H.D.G'nin yönetimindeki otomobil, Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda 21 Nisan 2024'te kaldırımda yürüyen emekli öğretmen Mustafa Söylemez'e çarpmış, yaralanan Söylemez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.
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