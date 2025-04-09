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        Türkiye canlı vericili nakillerde ilk sırada

        Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Türkiye'nin kadavradan nakillerde dünyada üçüncü, canlıdan nakillerde ise birinci sırada olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:46 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:25
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        Türkiye canlı vericili nakillerde ilk sırada
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        Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Türkiye'nin kadavradan nakillerde dünyada üçüncü, canlıdan nakillerde ise birinci sırada olduğunu söyledi.

        Ölçücüoğlu, Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhuriyet Salonu'nda düzenlenen "Beyin Ölümü Tanısı Donör Bakımı Uzman Hekim Eğitimi" programında, yapılan nakilleri ve bağış süreçlerini anlattı.

        Türkiye'de 33 bin civarında hastanın organ nakli beklediğini belirten Ölçücüoğlu, "Amerika'da ise 103 bin hasta nakil bekliyor. Amerika'da her gün 17 hasta, bizde ise 6-7 hasta organ beklerken ölüyor. Onlarda 8 dakikada bir, bizde ise 24 dakikada bir hasta organ nakli listesine vizite ekleniyor." dedi.

        Ölçücüoğlu, beyin ölümü tanılarının artmasına rağmen bağış için aile izin oranlarının düştüğünü vurgulayarak, 2010'lu yıllarda aile izni oranlarının yüzde 28'i bulduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerle yüzde 17'lere düştüğünü dile getirdi.

        Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 26'nın üzerine tekrar çıkmayı başardıklarını aktaran Ölçücüoğlu, şöyle devam etti:

        "Şu anda üç vakadan biri tıbbi nedenlerden dolayı kullanılamıyor. Bunu çözümlemek gerekiyor. Enfeksiyonun yanı sıra ileri yaş nüfus artıyor, yoğun bakım da artıyor. Enfeksiyon kısmını halletmemiz gerekiyor. Beyin ölümü oranları yukarı çıkıyor ama aile izin oranlarımız ve kullanım oranlarımız aynı düzeyde gitmiyor. Tüm organ nakillerinde çok iyi altyapıya sahibiz. Çok tecrübeli cerrahlarımız, ekiplerimiz var. Kadavradan nakillerde dünyada üçüncü sırada, canlıdan nakillerde ise birinci sıradayız. Bunu ters çevirmek gerekiyor. Onun için beyin ölümünden bağışların artması lazım."

        - "Antalya kompozit doku nakillerinde bir numara"

        İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan da ülkenin böbrek, karaciğer ve diğer nakillerde son yıllarda sağladığı başarının önemini anlatarak, Antalya'nın kompozit doku ve kompozit doku dışındaki nakillerde sadece Türkiye'de değil, dünyada bir numara olduğunu ifade etti.

        Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında başarılı organ nakilleri yapıldığına işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

        "Bilginin yanında ilgiyle yürüyen bir meslek. Bilgiye ulaşmak artık günümüzde daha kolay. Bir tuşa basıp bilgiye evden ulaşabiliyorsun ama işi götüren ilgidir. İlgilenmezseniz bilginin anlamı yoktur. Burada biz yöneticilere büyük sorumluluk düşüyor. Beyin ölümü gerçekleştiği an ikna çalışmalarına başlamamız gerekiyor. Çünkü 1 kişi, 5 kişiye can katıyor."

        Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Gözde Özge Ertunç ise hastanın beyin ölümü gerçekleşmesinden sonraki yapılan koordinasyonu anlattı.

        Türkiye'de organ ve doku nakli süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sunması hedeflenen eğitimde, "Beyin ölümü tanısı ve radyolojik incelemeler", "Donör bakımı", "Donör bakımında enfeksiyon yönetimi", "Yoğun bakımdaki hasta yakınlarıyla iletişim" konuları da ele alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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