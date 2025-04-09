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        Antalya'da balkondan düşerek ölen doktor için tören düzenlendi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden doktor için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:33
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        Antalya'da balkondan düşerek ölen doktor için tören düzenlendi
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden doktor için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

        Yoğun bakım uzmanı Hamdi Oğrağ'ın (45) cenazesi, görev yaptığı Kepez Devlet Hastanesi'nin önüne getirildi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Oğrağ'ın gerek asistanlığı gerekse uzmanlık görevi süresince hastalarından, birlikte çalıştığı arkadaşlarından ve amirlerinden övgü alan biri olduğunu belirtti.

        Doktorluğun herkese nasip olmayacak bir meslek olduğunu belirten Özkan, "Hekim olmak zordur. Hekimin verdiği sınavı diğer meslek birimleri vermiyor. Bizler çok sınavlardan geçerek buralara geliyoruz. Kendi ailemizi, çocuklarımızı düşünmeden, hep yanımızdakilerin hayatlarını, sağlıklarını düşünen insanın adıdır hekim." diye konuştu.

        Törene, aynı hastanede kardiyolog olarak görev yapan eşi Gülsüm Oğrağ, meslektaşları, aile yakınları ile Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan da katıldı.

        Cenaze, ailesinin ve meslektaşlarının gözyaşları arasında memleketi Muğla'ya götürüldü.

        Dün icapçı olduğu belirtilen Hamdi Oğrağ, gece gelen telefona bakmak için çıktığı 4. kattaki evinin balkonundan düşmüş, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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