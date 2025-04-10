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        Antalya'da 14. OHSAD Kurultayı başladı

        Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Türkiye'nin obezitede dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını belirterek, "Kadınlar baz alındığında ilk 5 ülke içinde yer alıyor. Obezite, kronik hastalıkların yüzde 75'inden sorumlu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 14:39 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:50
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        Antalya'da 14. OHSAD Kurultayı başladı
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        Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Türkiye'nin obezitede dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını belirterek, "Kadınlar baz alındığında ilk 5 ülke içinde yer alıyor. Obezite, kronik hastalıkların yüzde 75'inden sorumlu." dedi.

        Birinci, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"nda yaptığı konuşmada, ülkenin yüzde 10'unun 65 yaşın üstünde olduğunu belirtti.

        Göçmenler dahil her türlü vatandaşın sağlık hizmeti aldığını anlatan Birinci, "Türkiye'de 2013'ten bugüne hekim sayısı iki katına çıkmış durumda. 65 yaş üstündeki insanlarımızın yüzde 50'sinden fazlasında 4'ten fazla hastalık var. Normal hastaya göre 10 katı daha fazla sağlık harcaması yapılıyor, SGK'nın üzerindeki yükü. Türkiye, neredeyse 120 milyondan fazla insanın sağlık hizmeti yükünü karşılıyor." diye konuştu.

        Birinci, sağlıklı yaşlanmanın önemli olduğunu ifade eden Birinci, "Türkiye, obezitede dünyanın ilk 10 ülkesi arasında. Kadınlar baz alındığında ilk 5 ülke içinde yer alıyor. Obezite, kronik hastalıkların yüzde 75'inden sorumlu." dedi.

        Bireyin kendi sağlığına daha fazla sahip çıkması gerektiğini belirten Birinci, "Bireyin de bireysel sağlık sorununa dahil iç güdülerini geliştirmelerine ihtiyacımız var. Kongrenin çıktıları hepimize fayda sağlayacaktır. Bakış açılarını değiştiriyor bu toplantılar. Hepimiz bu ülkenin geleceğine odaklanıyoruz. Sorunlarımız ortak, benzer sorunlarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

        - Sosyal güvenlik sisteminin önemi anlatıldı

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Uğur Ecevit ise özel sağlık sektörü ile kamu arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi başaran önemli bir kurultay olduğunu belirtti.

        Sosyal güvenlik sisteminin bireyin sadece emeklilikte değil, hastalık, iş kazası, meslek hastalıkları gibi durumları güvence altına alan bir yapı olduğunu bildiren Ecevit, sistemin sağlıklı yaşam hakkını güvence altına alan bir model içerdiğini anlattı.

        OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Bahat, özel hastaneler olarak global bütçeye girmeyince müthiş şekilde hastane yönetmeyi öğrendiklerini söyledi.

        Kaliteyi nasıl artıracaklarını, hangi alanlara nasıl eğileceklerini daha iyi öğrendiklerini anlatan Bahat, şehir hastanelerinin Kovid-19 salgını döneminde önemli çalışma yaptığına değindi.

        Yol haritası istediklerini belirten Bahat, kurultayda önemli çıktıların olacağını ifade etti.

        Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Ömer Yavuz Namlı da sağlıkta özel hastanelerin 400 bin çalışanıyla büyük sektör olduğunu söyledi.

        Oturumlarla devam eden kurultay, 12 Nisanda sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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