Antalya'da 14. OHSAD Kurultayı başladı

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Türkiye'nin obezitede dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını belirterek, "Kadınlar baz alındığında ilk 5 ülke içinde yer alıyor. Obezite, kronik hastalıkların yüzde 75'inden sorumlu." dedi.

Birinci, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"nda yaptığı konuşmada, ülkenin yüzde 10'unun 65 yaşın üstünde olduğunu belirtti.

Göçmenler dahil her türlü vatandaşın sağlık hizmeti aldığını anlatan Birinci, "Türkiye'de 2013'ten bugüne hekim sayısı iki katına çıkmış durumda. 65 yaş üstündeki insanlarımızın yüzde 50'sinden fazlasında 4'ten fazla hastalık var. Normal hastaya göre 10 katı daha fazla sağlık harcaması yapılıyor, SGK'nın üzerindeki yükü. Türkiye, neredeyse 120 milyondan fazla insanın sağlık hizmeti yükünü karşılıyor." diye konuştu.

Birinci, sağlıklı yaşlanmanın önemli olduğunu ifade eden Birinci, "Türkiye, obezitede dünyanın ilk 10 ülkesi arasında. Kadınlar baz alındığında ilk 5 ülke içinde yer alıyor. Obezite, kronik hastalıkların yüzde 75'inden sorumlu." dedi. Bireyin kendi sağlığına daha fazla sahip çıkması gerektiğini belirten Birinci, "Bireyin de bireysel sağlık sorununa dahil iç güdülerini geliştirmelerine ihtiyacımız var. Kongrenin çıktıları hepimize fayda sağlayacaktır. Bakış açılarını değiştiriyor bu toplantılar. Hepimiz bu ülkenin geleceğine odaklanıyoruz. Sorunlarımız ortak, benzer sorunlarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. - Sosyal güvenlik sisteminin önemi anlatıldı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Uğur Ecevit ise özel sağlık sektörü ile kamu arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi başaran önemli bir kurultay olduğunu belirtti. Sosyal güvenlik sisteminin bireyin sadece emeklilikte değil, hastalık, iş kazası, meslek hastalıkları gibi durumları güvence altına alan bir yapı olduğunu bildiren Ecevit, sistemin sağlıklı yaşam hakkını güvence altına alan bir model içerdiğini anlattı.