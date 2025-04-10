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        Antalya'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Antalya'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:57 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:03
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        Antalya'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Antalya'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.​​​​​​​

        Kemer ilçesinde düzenlenen tören, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Tören, Komiser Mehmet Erbek'in günün anlam ve önemini anlatan konuşmasıyla sona erdi.

        - Kumluca

        Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akbulut, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i makamında ziyaret etti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında tebrikleri kabul eden Akbulut, hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Kumluca Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programına daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve ilçe emniyet müdürlüğü personeli katıldı.

        - Akseki

        Akseki ilçesindeki tören ise Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Törende, Akseki İlçe Emniyet Amirliği personeli Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Polis Haftası kapsamında ilçede çeşitli etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

        - Demre

        Demre'de İlçe Emniyet Müdürü Yüşa Kılıçaslan tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Programa Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ile polis teşkilatı katıldı.

        - Serik

        Serik ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, daire müdürleri, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaş katıldı.

        Mere tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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