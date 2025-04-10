Antalya'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Mere tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Serik ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, daire müdürleri, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akbulut, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i makamında ziyaret etti.

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