Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
S.Y'nin kullandığı 07 BKZ 411 plakalı otomobil, Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolunda aynı istikamette giden Mustafa Yenibağ (68) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yenibağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yenibağ'ın cenazesi incelemenin ardından hastanenin morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü S.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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