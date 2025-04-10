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        Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 19:34 Güncelleme: 10.04.2025 - 19:34
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        Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        S.Y'nin kullandığı 07 BKZ 411 plakalı otomobil, Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolunda aynı istikamette giden Mustafa Yenibağ (68) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yenibağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yenibağ'ın cenazesi incelemenin ardından hastanenin morguna gönderildi.

        Otomobil sürücüsü S.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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