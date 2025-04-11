Antalya Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesinin prömiyerini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Don Kişot" balesinin prömiyerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, temsil yarın saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Miguel de Cervantes'in romanından esinlenerek hazırlanan bale, 12 yıl aranın ardından 2024-2025 sanat sezonunun son bale prömiyeri olarak izleyiciyle buluşacak.

Müzikleri Ludwig Minkus tarafından bestelenen, orijinal koreografisi Marius Petipa'ya ait olan eser Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuluyor.

Dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzası taşıyan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, eserin başkemancısı Sibel Aydın olacak.

Eserde "Don Kişot" rolünü Cenk Şahinalp, "Sancho Panza"yı Boğaç Özbakır, "Kitri"yi dönüşümlü olarak Rina Murata ve Riine Sasaki, "Basilio"yı Kanat Nadyrbek Uulu, Ryuhei Ito ve Kaname Noi, "Gamache"yi Evren İskender, "Lorenzo"yu Umut Çaltekin, "Mercedes"i Milina Fidan Özbek ve Sayaka Matsushita, "Espada"yı ise Yağızhan Danış ve Burak Özbek canlandıracak.