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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AA standını ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Anadolu Ajansının standını ve "Sessiz Tanık" galerisini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:42 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:42
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AA standını ziyaret etti
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Anadolu Ajansının standını ve "Sessiz Tanık" galerisini gezdi.

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