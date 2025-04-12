Antalya Diplomasi Forumu 2025
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı: Özgün Bir İşbirliği Modeli" başlıklı panelde, Türk dünyasında işbirliklerini geliştirme olanakları ele alındı.
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı: Özgün Bir İşbirliği Modeli" başlıklı panelde, Türk dünyasında işbirliklerini geliştirme olanakları ele alındı.
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