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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:54 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:54
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

        Yılmaz, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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