Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.
Yılmaz, Anadolu Ajansının
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