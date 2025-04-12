Antalya'nın Kaş ilçesinde 26 metre uzunluğundaki 2 bin yıllık Patara Deniz Feneri'nin restorasyonu tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara yılı ilan etmesinin ardından Patara Antik Kenti'ndeki deniz fenerinin ışığının yüzyıllar sonra yeniden yanması için yürütülen çalışmalar sona erdi.

Kazı heyetinin eski Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Roma İmparatoru Claudius tarafından MS.43 yılında oluşturulan Provincia Lycia, yani Lykia Eyaleti'nin başkenti Patara'da kendisinden sonra gelen İmparator Nero tarafından yaptırılan deniz fenerinde, kule restorasyonu tamamlandı. Son kontrollerden sonra iskele sökülecek ve kule vinç kaldırılacak." dedi.

Roma'nın en tanınan imparatorlarından Neron tarafından 64 yılında inşa ettirilen Patara Deniz Feneri'nin 1481'de Rodos depreminde sarsıntının etkisi ve oluşan tsunamiyle yıkıldığı tahmin ediliyor.