Antalya'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Kepez ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ahatlı Mahallesi’nde Antalya Ticaret Borsasına ait Zeytinpark ağaçlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumana göre vatandaşların ihbarıyla yangın yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Bölgede bulunan bazı arı kovanları yangından zarar gördü.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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