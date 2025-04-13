Antalya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Dumana göre vatandaşların ihbarıyla yangın yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ahatlı Mahallesi’nde Antalya Ticaret Borsasına ait Zeytinpark ağaçlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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