Antalya'da otomobilin yoldan çıkarak refüje çarptığı anlar kaydedildi
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak refüje çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak refüje çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hüseyin Korkmaz'ın kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta "U" dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpmamak için yoldan çıktı.
Refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçtikten sonra kaldırıma çıkarak durabildi.
Yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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