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        Döşemealtı Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam donanımlı hizmet veriyor

        Antalya'da geçen yıl hizmete açılan tam donanımlı Döşemealtı Devlet Hastanesi, uzman kadrosuyla hastalara kesintisiz hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:49 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:49
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        Döşemealtı Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam donanımlı hizmet veriyor
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        Antalya'da geçen yıl hizmete açılan tam donanımlı Döşemealtı Devlet Hastanesi, uzman kadrosuyla hastalara kesintisiz hizmet veriyor.

        Döşemealtı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Kamil Gökhan Açar, AA muhabirine, 2020'de yapımına başlanan hastanenin geçen yıl ağustos ayı itibarıyla acil servis hizmetleriyle faaliyete geçtiğini söyledi.

        Hastanenin bölgedeki yaklaşık 100 bin nüfusa hitap ettiğini belirten Açar, "110 yataklı, 4 ameliyathaneli, bütün cerrahi ve dahili branşların poliklinik hizmeti verdiği, görüntüleme ve acil hizmetlerin 24 saat devam ettiği bir hastane olarak planlandı. Yılın başından itibaren yataklı servisler, palyatif servis, diyaliz ve bütün branşlar hizmet vermeye başladı. Hastanemize şu an için yaklaşık günlük hasta girişi 1000 civarında." dedi.

        Açar, hastanede 62 doktorun görev yaptığını, bunlardan 32'sinin uzman hekim olduğunu vurguladı.

        - "Antalya'da yaşlı dostu hastane ünvanını alan ilk hastaneyiz"

        Hastanenin 20 poliklinikle hizmet verdiğini kaydeden Açar, şöyle devam etti:

        "Bunun içinde fizik tedavi, diş, nöroloji, genel cerrahi, dahiliye, göz gibi hemen hemen bütün branşlar var. Ayrıca hastanemiz profil olarak yaşlı bakımına ve yaşlı dostluğuna önem veriyor. Antalya'da yaşlı dostu hastane ünvanını alan ilk hastaneyiz. Bu nedenle son derece özel planlanmış, 15 yataklı palyatif bakım servisimiz hizmete başladı. Evde bakım hastalarının yattığı bu servis, tam donanımlı şekilde ve hastaların çok rahat edebileceği, tek kişilik odalarda yakınlarının kalabildiği, hastaların birbiriyle temas kurabildiği, iş uğraş alanları olduğu bir servis olarak planlandı."

        Açar, ayrıca yaklaşık 2 aydır evde sağlık hizmetlerini de vatandaşlara ulaştırdıklarını dile getirdi.

        - "Tam donanımlı bir acile sahibiz"

        Hastanenin acil servisindeki hizmetlere de değinen Açar, şunları kaydetti:

        "Acil servis hizmetlerimiz bölgenin hemen hemen bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Tam donanımlı bir acile sahibiz. Her gün yaklaşık 7 acil doktoruyla hizmet veriyoruz. Alanlarımız yeterli, cihazlarımızın hepsi yeni ve geniş kitlelere hitap edecek şekilde planlandı. Vatandaşlarımıza 24 saat görüntüleme hizmetinin verilebildiği bir acil hizmeti sunuyoruz. Acil konusunda çok iyi hizmet veriyoruz, memnuniyet oldukça fazla. Günde ortalama 400 ila 500 civarında acil servis hastasını muayene ediyoruz. Yoğun bakımımızın da açılmasıyla artık daha ağır hastaları da acil servisimize kabul edebileceğiz."

        Acil serviste hizmet alan Seyfettin Sarıtaş da kalp ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastaneye ilk kez geldiğini belirterek, "Acilden girdim. Hastanenin hizmeti çok güzel, özel hastanelerden daha da iyi. Sıra da beklemedim, burayı yapanların ve yönetenlerin ellerine sağlık." diye konuştu.

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