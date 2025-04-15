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        GÜNCELLEME - Antalya'da tur minibüsünün sulama tankerine çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün sulama tankerine çarpması sonucu 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:50 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:50
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        GÜNCELLEME - Antalya'da tur minibüsünün sulama tankerine çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün sulama tankerine çarpması sonucu 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.

        Aydoğan Şen yönetimindeki 07 C 1462 plakalı tur minibüsü, Dikmen Mahallesi Turizm Caddesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve refüjdeki ağaçları sulayan Ramazan Doğan idaresindeki 07 BMR 347 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüs sürücüsü Şen, aynı araçta bulunan İngiliz uyruklu Sri Rayahu Ningsih Stanton (62), David James Stanton (37), Joanna Shirley Stanton ve Mia April Stanton ile sulama yapan belediye işçisi Mehmet Deniz yaralandı.

        İtfaiye ve sağlık ekipleri, minibüste sıkışan sürücüyü vinç yardımıyla 3 saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkardı.

        Kaza yerine gelen minibüs sürücüsünün eşi ve babası fenalık geçirdi.

        Sağlık ekiplerince Serik'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan minibüs sürücüsü Şen ile Sri Rayahu Ningsih Stanton'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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