GÜNCELLEME - Antalya'da tur minibüsünün sulama tankerine çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Serik'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan minibüs sürücüsü Şen ile Sri Rayahu Ningsih Stanton'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza yerine gelen minibüs sürücüsünün eşi ve babası fenalık geçirdi.

Kazada minibüs sürücüsü Şen, aynı araçta bulunan İngiliz uyruklu Sri Rayahu Ningsih Stanton (62), David James Stanton (37), Joanna Shirley Stanton ve Mia April Stanton ile sulama yapan belediye işçisi Mehmet Deniz yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydoğan Şen yönetimindeki 07 C 1462 plakalı tur minibüsü, Dikmen Mahallesi Turizm Caddesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve refüjdeki ağaçları sulayan Ramazan Doğan idaresindeki 07 BMR 347 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı.

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