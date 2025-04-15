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        Antalya'da sahipsiz köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı

        Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpekten kaçan çocuğa motosiklet çarptı, çocuk ve sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:43 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:43
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        Antalya'da sahipsiz köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpekten kaçan çocuğa motosiklet çarptı, çocuk ve sürücü yaralandı.

        Orta Mahalle Belek Caddesi'nde sahipsiz köpeğin kovaladığı çocuğa, aniden yola çıkınca motosiklet çarptı.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan çocuk ve motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sahipsiz köpeğin çocuğu kovalaması, yola çıkan çocuğa motosikletin çarpması, çocuk ve motosiklet sürücüsünün savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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