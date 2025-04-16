Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:16 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 4 ton kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        "Aaron Boupendza hayatını kaybetti!"
        "Aaron Boupendza hayatını kaybetti!"
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        İsrail: Gazze'de işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmeyeceğiz
        İsrail: Gazze'de işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmeyeceğiz
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"

        Benzer Haberler

        Kaş'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Kaş'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Güvenlik görevlisini öldüren sanığa müebbet talebi
        Güvenlik görevlisini öldüren sanığa müebbet talebi
        Antalyaspor'a destek için Antalyaspor Gençlik Festivali düzenlenecek
        Antalyaspor'a destek için Antalyaspor Gençlik Festivali düzenlenecek
        Yeniden ayağa kaldırılan Patara Deniz Feneri, çevre düzenlemesinin ardından...
        Yeniden ayağa kaldırılan Patara Deniz Feneri, çevre düzenlemesinin ardından...
        Araçları için evde şarj istasyonu kuranlara 'yangın riski' uyarısı
        Araçları için evde şarj istasyonu kuranlara 'yangın riski' uyarısı