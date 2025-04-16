Antalya'da 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.