Antalya'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi

Antalya'da polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir haftada kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan yakalanan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 120 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak, bunlardan 3'ü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 757 gram sentetik uyuşturucu, 309 A4 maddesi, 190 gram sentetik uyuşturucu, 171 sentetik ecza, 47 gram esrar, 7 gram eroin, 4 gram kokain, 2 kök kenevir bitkisi, 5 hassas terazi, 2 silah, silaha ait fişekler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Öte yandan, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 6 bin 450 katılımcıya uyuşturucuyla mücadele konulu eğitim verildi.