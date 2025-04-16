Antalya'da turizmciler sektörün geleceğini konuştu

Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından düzenlenen toplantıda turizm sektöründeki ekonomik beklentiler değerlendirildi.

Dernek tarafından geleneksel olarak her ay düzenlenen toplantı, turizmcilerin katılımıyla Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, her ay sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, farklı konularda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Bu ayki konunun ekonomi olduğunu belirten Saatçioğlu, turizmin döviz kurlarından etkilenen sektörlerden biri olduğunu kaydetti.

Turizmde Mısır, Tunus, Dubai gibi rakiplerin fiyat avantajına sahip olduğunu aktaran Saatçioğlu, "Sadece Türkiye'de değil, küresel bazda bir ekonomik sıkıntı var. Tatile çıkacak misafirlerimiz en uygun fiyatta en iyi hizmeti almak istiyor. Kur baskısı nedeniyle Türkiye, yurt dışında rakiplerine göre pahalı konumda." dedi.

Saatçioğlu, toplantıda sektörle ilgili sorunlar ve çözüm önerilerinin de ele alındığını dile getirdi.