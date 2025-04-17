Sanatında 35 yılı geride bırakan balet, deneyimiyle Türk balesine katkı sunuyor

ZEHRA TEKECİ - Hayatının büyük bölümünü sahnede geçiren, çok sayıda yapımda baş dansçı olarak izleyiciyle buluşan bale sanatçısı Kürşat Kılıç, koreograf ve bale öğretmeni olarak sanat yaşamını sürdürüp deneyimlerini gençlere aktarıyor.

Ankara'da dünyaya gelen Kürşat Kılıç, babasının ses sanatçısı ve tenor olması dolayısıyla sanatla iç içe bir ailede büyüdü.

Ailesinin yönlendirmesiyle ikiz kardeşiyle konservatuvarda müzik bölümüne hazırlanan Kılıç, aynı dönemde deneyim olması için girdiği bale sınavında başarılı olunca 10 yaşından itibaren tutkuyla bağlandığı bu sanata yöneldi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan Kılıç, mezuniyetinin ardından Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde (DOB) dans etmeye başladı.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da uzun yıllar dans eden sanatçı, 2010'da baş dansçı olarak döndüğü ülkesinde kariyerini Antalya DOB koreografı ve bale öğretmeni olarak sürdürüyor.

35 yılı aşkın sanat hayatında kazandığı birikimi yeni nesillere aktaran 45 yaşındaki Kılıç, hazırladığı koreografilerle Türk balesine katkı sunmaya devam ediyor. Balet Kürşat Kılıç, AA muhabirine, kariyeri boyunca kendini geliştirmek için titizlik ve özenle çalıştığını söyledi. Kadrolu sanatçı olmadığı dönemde yurt dışına çıkma fırsatı yakaladığını belirten Kılıç, "Portekiz, Almanya, Japonya, İngiltere ve İtalya'da dans ettim. Orada bu işin nasıl yapıldığını görmek istedim. 'Ne olursa olsun ülkeme geleceğim ve bilgi birikimimi aktaracağım.' diye gittim." dedi. Bale sanatının hem mental hem de fiziksel gereklilikleri olduğuna dikkati çeken Kılıç, baletliğin Türkiye'de ve dünyada çok popüler meslekler arasında olmadığını ifade etti. Kılıç, şöyle konuştu: "Dışarıdan görüldüğü gibi ya da duyulduğu gibi bir şey değil. Bu sanatı icra etmek, yılların eğitimi ve tecrübesini, birikimi aktarmak, sürekli partnerlik yapmak gerçekten çok zor. Kendinizi her yönden, en iyi formda tutmak çok zor. Sahneye bazen çok acı bir haber aldığınızda ya da en yakınınızı kaybettiğinizde çıkıyorsunuz. Ne olursa olsun çıktığınız role bürünmek zorundasınız ve o gülücüğü yüzünüze takmak zorunda kaldığınız oluyor. Adrenalinden ayağını çatlatan, tendonunu koparan ve hissetmeyen, temsil sonunda farkına varan arkadaşlarımız oluyor."