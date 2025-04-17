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        Antalya'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen avukatın yargılanmasına başlandı

        Antalya'da mesleğini kullanarak icra ihalelerinden uygun fiyata ev ve araba alma vaadiyle 7 kişiyi dolandırdığı iddia edilen avukatın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:15 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:15
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        Antalya'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen avukatın yargılanmasına başlandı
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        Antalya'da mesleğini kullanarak icra ihalelerinden uygun fiyata ev ve araba alma vaadiyle 7 kişiyi dolandırdığı iddia edilen avukatın yargılanmasına başlandı.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık O.C.Y, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada savunma yapan sanık, böyle bir suçtan yargılandığı için pişman olduğunu ve mahkeme heyetinden özür dilediğini söyledi.

        Antalya Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptığını belirten O.C.Y, "Müştekilerden İsmet İ'ye icra ihalesine girip ucuza ev satın alabileceğimi söylemedim. Kiralık ev için bana 320 bin lira gönderdi, bu para hesabımda duruyor ve kendisine atamadım. Dolandırıcılık kastım yoktu. Kendisiyle uzlaşmak istiyorum." dedi.

        Sanık, diğer müştekilerin bazılarından para aldığını, borcundan dolayı ödeyemediğini ve yakın zamanda ödeyeceğini ifade etti.

        Müştekilerden İsmail K. ise icradan ucuz ev ve araba olmak için bir arkadaşının vasıtasıyla avukat O.C.Y. ile tanıştığını kaydetti.

        Sanık avukatın kendisi için icradaki bir arabanın ihalesine girerek 270 bin liraya otomobili aldığını söylediğini belirten İsmail K, "Avukata güvendiğim için parayı verdim ve bir ev de almak için avukatın hesabına parça parça toplam 1 milyon para gönderdim. Bana ne araba ne de ev verdi. Kendisiyle telefonla görüştüğümde 'Ev, araba falan yok, git ne yaparsan yap, nereye şikayet edersen et.' dedi. Avukat O.C.Y. beni maddi manevi zarara uğrattı, şikayetçiyim." diye konuştu.

        Diğer müştekiler de sanığın kendilerinden aldığı parayı geri ödemediğini ve şikayetçi olduklarını beyan etti.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Avukat O.C.Y. hakkında, farklı tarihlerde bazı kişilerden icradan ucuz ev ve araba alma vaadiyle yaklaşık 2 milyon para aldığı iddiasıyla dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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