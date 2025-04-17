Antalya'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen avukatın yargılanmasına başlandı

Antalya'da mesleğini kullanarak icra ihalelerinden uygun fiyata ev ve araba alma vaadiyle 7 kişiyi dolandırdığı iddia edilen avukatın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık O.C.Y, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, böyle bir suçtan yargılandığı için pişman olduğunu ve mahkeme heyetinden özür dilediğini söyledi.

Antalya Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptığını belirten O.C.Y, "Müştekilerden İsmet İ'ye icra ihalesine girip ucuza ev satın alabileceğimi söylemedim. Kiralık ev için bana 320 bin lira gönderdi, bu para hesabımda duruyor ve kendisine atamadım. Dolandırıcılık kastım yoktu. Kendisiyle uzlaşmak istiyorum." dedi.

Sanık, diğer müştekilerin bazılarından para aldığını, borcundan dolayı ödeyemediğini ve yakın zamanda ödeyeceğini ifade etti.

Müştekilerden İsmail K. ise icradan ucuz ev ve araba olmak için bir arkadaşının vasıtasıyla avukat O.C.Y. ile tanıştığını kaydetti.