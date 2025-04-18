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        Serik Belediyespor olağanüstü genel kurulu yapıldı

        Serik Belediyespor Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:07 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:19
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        Serik Belediyespor olağanüstü genel kurulu yapıldı
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        Serik Belediyespor Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı.

        Serik Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen genel kurulda, divan başkanlığına Aydın Güngör, başkan yardımcılığına Halil Küçük ve üyeliğe Erhan Kaç oy birliğiyle seçildi.

        Kurulda, 7405 sayılı Spor Yasası kapsamında Serik Belediyespor Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, futbol şubesinin Serikspor Futbol Anonim Şirketi'ne tüm aktif ve pasifiyle birlikte devredilmesi, devir sözleşmesinin düzenlenip imzalanması ve devirle birlikte iki yıl müteselsil sorumluluğun kabul edilmesi konuları oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

        Kulüp Başkanı Cenk Doğan, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, görev sürecinde zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek, verdikleri sözleri yerine getirme fırsatı bulduklarını söyledi.

        Serikspor'un şampiyonluğunun da sözünü verdiklerini anlatan Doğan, "Pazar günkü final maçımızın ardından bu hedefimizi de gerçekleştirmeyi umuyoruz." dedi.

        Doğan, kulübün yapısından tesisleşmesine kadar birçok alanda çalışma yaptıklarını belirterek, profesyonel yaklaşımla hareket ettiklerini ve A takım tesislerini yenileyerek birinci lige uygun hale getirdiklerini ifade etti.

        Altyapıya önem verdiklerini belirten Doğan, TFF ile işbirliği halinde altyapı için yeni tesis projelerinin onay sürecinde olduğunu söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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